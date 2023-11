"Cyprus Confidential" zeigt das Oligarchen-Paradies Zypern

Interne Dokumente mehrerer zyprischer Finanzdienstleister legen offen, wie sanktionierte russische Oligarchen Zypern als eine Art Hintertür zur Europäischen Union genutzt haben. 14.11.2023 | 40:51 min

Was ist "Cyprus Confidential"?

Was sind die spektakulärsten Fälle?

Auch in anderen Ländern finden sich prominente Nutzer und Nutznießer von Briefkastenfirmen auf Zypern, unter ihnen der frühere Profiboxer Wladimir Klitschko sowie der ehemalige österreichische Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Wladimir Klitschko ließ über einen Anwalt ausrichten, dass er Fragen zu privaten Investitionen, die länger als zehn Jahre zurücklägen "aus nachvollziehbaren Gründen" nicht fristgerecht beantworten könne. Er habe aber "selbstverständlich immer seine Steuern an die jeweils zuständigen Finanzämter korrekt abgeführt." Grasser ließ über seinen Anwalt mitteilen, dass die eine Firma "nicht verwendet und nie operativ tätig" gewesen sei. Die andere sei "gänzlich unbekannt".

Die Daten belegen außerdem erstmals, wie Oligarch Roman Abramowitsch ein Netzwerk aus Briefkastenfirmen ​mutmaßlich ​nutzte, um den englischen Fußballklub FC Chelsea ​offenbar ​einen Wettbewerbsvorteil im Titelkampf zu verschaffen. ZDF-Recherchen offenbaren geheime Zahlungen an das Umfeld von Spielern und Trainer. ​Abramowitsch ließ konkrete Fragen unbeantwortet​. Er hat den Verein nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine 2022 verkauft. Der FC Chelsea gab an, dass die neue Klubführung diese "Angelegenheiten" angezeigt habe und "die zuständigen Aufsichtsbehörden proaktiv bei ihren Untersuchungen unterstützt" und dies weiterhin tun werde.

Woher kommen die Daten und wie wurden sie ausgewertet?

Die "Cyprus-Confidential"-Recherchen basieren auf internen Unterlagen von sechs zyprischen Finanzdienstleistern sowie von einer lettischen Firma, die Dokumente aus dem zyprischen Handelsregister vertreibt. Ein großer Teil der Daten wurde dem ZDF zugespielt. Weitere Unterlagen landeten bei der Whistleblower-Plattform Distributed Denial of Secrets (DDoS) und dem Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Alle drei haben die Daten mit dem ICIJ geteilt.

Weltweit waren mehr als 270 Journalistinnen und Journalisten von 69 Medienhäusern in 55 Ländern an der Recherche beteiligt - darunter "Spiegel", "Washington Post", "Guardian" und "Standard".

Warum ist Zypern insbesondere bei russischen Oligarchen so beliebt?

Schon in Zeiten des Kalten Krieges waren die Bande zwischen Zypern und der Sowjetunion eng. In den Neunzigerjahren brachten viele wohlhabende Russen ihr Geld auf die Mittelmeerinsel - sie lockte mit niedrigen Steuersätzen, einem vorteilhaften Doppelbesteuerungsabkommen und vor allem einer Menge Finanzdienstleister und Banken, die sich auf russische Kundschaft spezialisierten. Zypern sei eine regelrechte "russische Kolonie", sagt der Kreml-Kritiker Bill Browder. In den "Cyprus-Confidential"-Unterlagen finden sich fast 100 Russen, die in den vergangenen Jahren von westlichen Ländern sanktioniert wurden.

Was hat die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC mit "Cyprus Confidential" zu tun?

Warum ist Zypern fragwürdigen Kunden bei ihren Geschäften behilflich?

Der Kern des Problems ist die Abhängigkeit Zyperns von Russland: Einerseits war die zyprische Wirtschaft viele Jahre lang auf russisches Geld angewiesen. Andererseits existiert eine politische Abhängigkeit von Russland, die ihren Ursprung in der Teilung des Landes in eine griechisch-zyprische und eine türkisch-zyprische Hälfte hat. Damit der Konflikt nicht wieder aufflammt, ist eine Friedenstruppe der Vereinten Nationen (UN) auf der Insel stationiert. Dieser Einsatz muss aber jährlich bestätigt werden, von allen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats. Dazu zählt auch Russland.

Über Drittstaaten gelangt Russland weiterhin an sanktionierte Waren, weshalb die EU Exportregeln verschärfen will. Kann das funktionieren? Und wie läuft der verbotene Handel ab?

Inwiefern betrifft das die Bundesrepublik?

Dass Zypern trotz aller Kritik mit laxen Kontrollen und intransparenten Firmenkonstrukten fragwürdigen Kunden behilflich ist, betrifft Deutschland in vielerlei Hinsicht. Zyperns niedrige Steuern ziehen Firmen an, die Gewinne verschieben wollen. Vermögen, das zum Beispiel in Deutschland erwirtschaftet wurde, wird dann nicht in Deutschland versteuert, sondern ganz legal in zyprische Firmen transferiert. Den Firmen bleiben größere Gewinne, dem deutschen Staat weniger Einnahmen. Die dem ZDF vorliegenden Daten aus Zypern geben auch Aufschluss über bislang unbekannte Investitionen sanktionierter Oligarchen in Deutschland.