Oligarch Roman Abramowitsch, die Ex-Frau und die Kunst

Viele Superreiche wie Roman Abramowitsch lagern ihre Kunstschätze in Zollfreilagern. In der Schweiz befindet sich ein solches Lager in Genf. Da auch die Schweiz im März 2022 Sanktionen gegen Abramowitsch und andere Putin-nahe Oligarchen verhängt hat, müssten deren in Genf gelagerte Kunstwerke beschlagnahmt werden.



Das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft erklärt dazu, man habe "Kunstwerke in der Schweiz identifiziert, die sich im Eigentum oder unter Kontrolle von sanktionierten Personen befinden" und habe "auch Kunstwerke (…) gesperrt." Zu Abramowitschs Schätzen gibt es keine Auskunft.



Mehrheitseigner des Zollfreilagers ist der Kanton Genf. Der Große Rat, das Kantonsparlament, beklagt die mangelnde Durchsetzbarkeit der Sanktionen: "Der Große Rat stellt mit Bedauern fest, dass die Schweizer Gesetzgebung nicht verlangt, für Freilager auf dem Zollformular den Berechtigten des Unternehmens anzugeben, das Eigentümer der Waren ist."



Damit könnten die Behörden die hinter Trusts und Treuhändern versteckten wahren Eigentümer der Kunstwerke nicht belangen, beklagt die Basler Geldwäscheexpertin Monika Roth: "Das Problem liegt ja schon darin, dass die Grundlage für eine konsequente Umsetzung der Sanktionslisten fehlt, weil die Bestandesaufzeichnungen oft gar nicht vollständig sind. Und damit erfolgt auch eine Überprüfung bezüglich der sanktionierten Personen und ihrer Kunstwerke nur lückenhaft."



Diese Info-Box wurde am 14.11.2023 nachträglich zum Artikel erstellt.