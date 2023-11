Russland-Sanktionen: EU-Gericht weist Oligarchen-Klage ab

Das Gericht der EU hat mehrere Klagen russischer Oligarchen gegen Sanktionen abgewiesen - eine Sanktionsentscheidung der Europäischen Union gegen einen russischen Geschäftsmann aber teilweise gekippt. Das teilten die Richter am Mittwoch in Luxemburg mit. Unter anderem die Klage des Oligarchen Dmitri Pumpjanski und seiner Ehefrau hatten keinen Erfolg.

Ehepaar scheitert mit Klage gegen Sanktionen

Im Fall von Dmitri Pumpjanski und seiner Ehefrau wies das Gericht die Klage am Vormittag ab. Auch wenn er nicht unmittelbar an den militärischen Angriffshandlungen in der Ukraine beteiligt gewesen sei, sei er in der Gas- und Ölindustrie tätig, von der die russische Regierung profitiere, entschieden die Richter.