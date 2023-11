Long Covid: Lauterbach will 60 Millionen Euro Nachschlag

Bereits im Juli hatte Lauterbach in seinem Maßnahmenpaket bekanntgegeben, dass 40 Millionen Euro in die Long-Covid-Forschung investiert werden soll. Eigentlich hatte Lauterbach 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen wollen, was ihm in den laufenden Haushaltsverhandlungen aber nicht genehmigt wurde. Er selbst sagt: 40 Millionen Euro sind "zu wenig".