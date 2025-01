Sechstes Todesopfer nach Magdeburg-Anschlag

Blumen und Kerzen stehen im Gedenken an die Anschlagsopfer in der Innenstadt von Magdeburg.

„Es ist nicht so selten, dass sich Hinterbliebene beschweren, weil sie in ihrem Schmerz Dinge anders wahrnehmen“, sagt Bundesopferbeauftragter Roland Weber. Opferhelfer stünden bereit, drängten sich jedoch nicht auf.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der aus Saudi-Arabien stammende Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Er stand vor der Tat bei Ermittlungsverfahren immer wieder in Kontakt mit den Behörden. Zwischen April 2023 und Oktober 2024 trat er in sieben Ermittlungsverfahren in Erscheinung. In fünf Fällen war er Anzeigenerstatter, in zwei Fällen Beschuldigter.