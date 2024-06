Dreyer tritt offenbar als Ministerpräsidentin zurück

Kündigt wohl ihren Rücktritt an: Malu Dreyer (SPD)

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer verkündet offenbar ihren Rücktritt. Ihr Nachfolger soll im Juli der bisherige Landesminister für Arbeit und Soziales, Transformation und Digitalisierung, Alexander Schweitzer ( SPD ), werden, wie die dpa aus Regierungskreisen erfuhr. Zuvor hatten "Die Rheinpfalz", der "Spiegel" und "Die Zeit" darüber berichtet. Sie werde am Vormittag ihre Fraktion in Mainz informieren, hieß es.

Über einen solchen Schritt von Dreyer war schon länger spekuliert worden. Dreyer will sich am Dienstagnachmittag um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz in Mainz äußern.