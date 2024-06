Rheinland-Pfalz: Malu Dreyer hinterlässt "große Fußstapfen"

Mehr als zehn Jahre war Malu Dreyer Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz . Seit dem Rücktritt Kurt Becks ( SPD ) 2012 bekleidete sie das Amt. Ihre Nominierung war für viele damals eine Überraschung. Seitdem hat Dreyer zwei Landtagswahlen gewonnen und regiert derzeit in zweiter Auflage mit den Grünen und der FDP zusammen.

Dreyer geht "mit schwerem Herzen"

Dreyer ist an Multipler Sklerose, kurz MS, erkrankt, einer entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems. Auf der Pressekonferenz am Mittwochmittag sagte sie, es fehle ihr an der nötigen Energie.