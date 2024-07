Mangott zu Attentat-Plan auf Pappberger: "ernst zu nehmen“

Mutmaßliche Pläne Russlands für ein Attentat auf den CEO des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, beunruhigen die deutsche Politik. Ein solches Attentat würde in die hybride Kriegsführung Moskaus gegen Deutschland und den Westen passen, sagt Gerhard Mangott, Russland-Experte der Universität Innsbruck. Im Interview mit ZDFheute ordnet er den Verdacht gegen Russland ein.

Gerhard Mangott : Wir wissen nicht, ob der Bericht wirklich zutreffend ist, aber das, was berichtet wurde, ist durchaus plausibel. Russland führt einen hybriden, niederschwelligen Krieg gegen Deutschland und gegen den Westen insgesamt. Und solche Attentatspläne gehören sicherlich dazu.

ZDFheute: Also wenn der Vorwurf stimmt, dann passt er auch in die Strategie Russlands? Was steckt dahinter?