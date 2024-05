Putin will den Westen vor sich hertreiben

Als Wladimir Putin in Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, an die Mikrofone trat, war sein Ziel klar: Dieses Mal wollte er eine unmissverständliche Botschaft senden. Eine Botschaft, gerichtet an die Nato , die gerade eine Diskussion darüber führt, ob man westliche Waffen auch über die Grenzen der Ukraine hinaus, sprich auf russischem Territorium einsetzen solle. Putin wollte eine klare rote Linie ziehen und drohte: