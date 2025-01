Maul- und Klauenseuche: Keine Entwarnung - Hilfe für Bauern

Bundesagrarminister Cem Özdemir setzt auf eine weitere strikte Eindämmung der Maul- und Klauenseuche in Deutschland und will die Folgen für die Landwirtschaft möglichst gering halten. Der Grünen-Politiker äußerte sich vor einer Sondersitzung des Agrarausschusses des Bundestags in Berlin.

Özdemir zur Maul- und Klauenseuche: Keine Entwarnung

Özdemir dankte den Behörden in den betroffenen Regionen in Brandenburg und Berlin und dem bundeseigenen Friedrich-Loeffler-Forschungsinstitut für das Krisenmanagement. Es gebe vorerst keinen neuen Fall. "Aber das ist kein Grund zur Entwarnung." Bereits jetzt seien die wirtschaftlichen Folgen für die betroffenen Landwirte und die betroffene Ernährungswirtschaft hart.

Minister will für Regionalisierung werben

Der Minister verwies darauf, dass einige Länder außerhalb der EU ihre Märkte wegen der Tierseuche für Fleisch aus ganz Deutschland geschlossen haben. Er werde auch Gespräche mit Amtskollegen bei der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin nutzen, um für die Regionalisierung zu werben - also, dass Produkte aus dem übrigen Deutschland außerhalb der Sperrzone normal exportiert werden könnten.

In Brandenburg wurde ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche festgestellt. Nicht nur Büffel mussten getötet werden - auch weitere Tiere in der Region wurden vorsorglich getötet. Doch bislang sind keine weiteren Fälle bekannt

In der vergangenen Woche war es erstmals seit mehr als 35 Jahren in Deutschland zu einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche gekommen. Die für Tiere hoch ansteckende Viruserkrankung wurde in einer Büffelherde in Hönow im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland entdeckt.