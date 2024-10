Bundestag: Was Bundestagsabgeordnete nebenbei verdienen

Die Liste der "Vortragstätigkeiten" von Gregor Gysi (Die Linke) ist lang. Die Nebenjobs sind in seinem Abgeordnetenprofil auf der Internetseite des Bundestags aufgeführt. Um bis ganz unten ans Ende zu kommen, muss man eine Weile scrollen. Insgesamt hatte Gysi in der aktuellen Legislaturperiode über 130 verschiedene Nebentätigkeiten mit Einkünften von über 450.000 Euro. Das entspricht fast 150.000 Euro jährlich. Zum Vergleich: Seine Abgeordneten-Diäten fallen mit rund 135.000 Euro im Jahr geringer aus. Gysi zählt so zu den Topverdienern im Bundestag.