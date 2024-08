Nord-Stream: Was zur verdächtigen Tauchgruppe bekannt ist

Keine Spezialkräfte, sondern Tauchlehrer aus Kiew stehen im Fokus der deutschen Ermittler, die die Sabotage der Nord-Stream-Pipelines vor fast zwei Jahren aufklären sollen. Wären die wirklich in der Lage, einen Sprengstoffanschlag in rund 80 Metern Tiefe durchzuführen?

Wolodymyr S.: Experte für Höhlentauchen

Nach eigenen Angaben ist S. zertifizierter Level-3-Höhlentaucher, der anspruchsvollsten Klasse. Videos im Netz zeigen, wie S. gemeinsam mit weiteren ukrainischen Tauchern klaustrophobisch enge Höhlensysteme und Minen in der Ukraine erkundet. In Extremsituationen kann er offenbar einen kühlen Kopf bewahren.

S. habe auch Kurse zur Herstellung von Gasgemischen absolviert, die für Tauchgänge in großer Tiefe notwendig sind. Er sei ebenfalls geprüfter "Trimix Diver", was laut TDI-Webseite einer Tauchtiefe von bis zu 60 Metern entspreche.

Die Nord Stream-Röhren liegen an den Anschlagsstellen zwischen 70 und 80 Metern Tiefe. Mit gewisser Risikobereitschaft seien für einen Taucher wie S. aber auch 80 Meter kein sicheres Ausschlusskriterium, so die Einschätzung mehrerer Tauchexperten, denen Frontal die Zertifikate von S. und mehreren Kollegen der gleichen Tauchschule vorlegt.

Tauchexperten trauen den Ukrainern Tiefe von Nord Stream zu

"Extremtaucher" für 90 Meter Tiefe

Besonders ins Auge sticht das Können von Jewgen U., Inhaber der Tauchschule in Kiew und enger Freund des Verdächtigen S. Seit vielen Jahren tauchen beide gemeinsam. Jewgen U. ist zertifizierter "Tec Trimix Diver", was Operationen auf 90 Metern Tiefe und mehr erlaubt.

Ukrainische Patrioten mit Militär-Kontakten

Absolvierte Tauchlehrer paramilitärische Ausbildung?

Eine von seinem Club betriebene Tauchlehrer-Datenbank listet U. in der Kategorie "DOSAAF" auf, die Abkürzung für die paramilitärische Sportvereinigung der Sowjetunion - von der bis heute Nachfolgeorganisationen in Russland wie der Ukraine existieren. "Sie war ein verborgenes Ausbildungssystem für die Marine", heißt es in einem Beschreibungstext in der Datenbank.