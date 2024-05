Justizskandal in NRW? Streit um Chefposten des OVG Münster

Es ist die letzte Instanz in Verwaltungssachen in Nordrhein-Westfalen und sie ist seit drei Jahren führungslos: das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster, das sich derzeit mit einem Verfahren rund um die AfD und den Verfassungsschutz beschäftigen muss. Die Partei wehrt sich vor dem OVG juristisch gegen ihre Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall im Jahr 2021.