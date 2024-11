Online-Betrug: Anklage zu "Juicy Fields" geplant

Schneeballsystem mit Cannabispflanzen

Zwei Männer bei deutscher Justiz im Visier

In Deutschland hat die Staatsanwaltschaft vorrangig zwei Männer im Visier, die in den "Juicy Fields"-Betrug verwickelt gewesen sein sollen: einen vorbestraften Berliner Geschäftsmann und angeblichen Grafen und den ehemaligen Geschäftsführer der Berliner Dependance, Viktor B.

Teure Autos, dubiose Grafen

Russische Hintermänner verhaftet

Parallel zu den Durchsuchungen in Berlin gab es einen koordinierten Einsatz mit mehr als 400 Beamten in elf Ländern weltweit - auch auf Teneriffa und in der Dominikanischen Republik. Dort verhafteten Ermittler einen der mutmaßlich russischen Drahtzieher in einem Touristen-Resort. Der Gesuchte logierte dort weiter unter seinem Tarnnamen aus dem "Juicy Fields"-Kontext - "Paul Bergholts". Sein richtiger Name aber lautet Sergej B. Neben Bargeld stellten Beamten Munition und gefälschte Pässe sicher.