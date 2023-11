Frage nach Israel-Bekenntnis: Blackout von Lisa Paus

Es ist eine Frage, die ein Mitglied der Bundesregierung eigentlich im Schlaf beantworten können muss: "Die Union will das Bekenntnis zu Israel zur Einbürgerungsvoraussetzung machen. Was halten Sie denn davon", will eine Reporterin von Lisa Paus (B'90/Grüne) wissen. Doch die Ministerin schweigt.