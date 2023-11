Merz: Einbürgerung nur mit Bekenntnis zu Israel

Die Vorfälle auf den Straßen bei propalästinensischen Demos und der Antisemitismus hätten in ihrem Ausmaß "auch uns überrascht und schockiert", sagt CDU-Chef Friedrich Merz im ZDF. 22.10.2023 | 4:51 min

CDU-Chef Friedrich Merz fordert, dass Menschen in Deutschland künftig nur noch eingebürgert werden sollen, wenn sie das Existenzrecht Israels anerkennen. "Die zu schnelle Einbürgerung muss gestoppt werden", sagte der Oppositionsführer am Sonntagabend bei "Berlin direkt" im ZDF.

Merz erwartet "konkrete Vorschläge"

Merz forderte die Bundesregierung außerdem auf, endlich konkrete Vorschläge für ein gemeinsames Vorgehen mit der Union für eine Begrenzung der Migration vorzulegen. In der neuen Woche sei es 50 Tage her, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Angebot für einen Deutschland-Pakt vorgelegt habe.

Der Unionsfraktionschef hatte am Freitag - auch im Namen von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt - in einem Brief an Scholz angeboten, in einer kleinen, paritätisch besetzten Verhandlungsgruppe über Möglichkeiten zur Begrenzung der illegalen Migration zu verhandeln.