Irreguläre Migration: Scholz für konsequentere Abschiebung

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung beschert der Ampel schlechte Umfragewerte. Welche Lehren will die Regierung nun daraus im Koalitionsausschuss ziehen? Theo Koll mit einer Einschätzung. 20.10.2023 | 1:06 min

"Wer keine Bleibeperspektive in Deutschland hat, weil er sich nicht auf Schutzgründe berufen kann, muss zurückgehen", so Scholz. Bei einer unbegrenzten Zuwanderung könne der deutsche Sozialstaat bald nicht mehr aufrechterhalten werden. "Wir müssen mehr und schneller abschieben."

Abschiebungen: Ampel will schnellere Verfahren in Bundesländern schaffen

Die Bundesregierung habe dafür mehrere Maßnahmen geplant, so der Bundeskanzler. Wichtig sei es etwa, einheitliche und schnellere Verfahren in den Bundesländern zu schaffen. "In manchen Bundesländern braucht die erste Instanz in einem Abschiebungsverfahren 4 Monate, in anderen 39." Das müsse sich ändern.