GEW fordert zügigen Schulzugang für Flüchtlingskinder

Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen fordert die Bildungsgewerkschaft GEW einen schnelleren Zugang für zugewanderte Kinder und Jugendliche zum Unterricht. Für die Integration sei Bildung sehr wichtig, weil es darum gehe, schnell soziale Kontakte zu knüpfen und die Sprache zu lernen, sagte die GEW-Bundeschefin Maike Finnern. "Das ist schon etwas, woran es hapert." Viele Tausend Geflüchtete im Schulalter warteten in Deutschland noch auf einen Schulplatz, gerade in den Erstaufnahmen. Finnern sagte:

Bildung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland uneinheitlich erfasst

Unterschiedliche Strategien der Bundesländer

Ungleichbehandlung bei Bildung für Geflüchtete

Der Mix an Maßnahmen ist groß - allein in Niedersachsen gibt es unter anderem Unterricht in den Landesaufnahmebehörden, Willkommensgruppen an den Regelschulen oder zusätzliche Deutschstunden. Die Schulen haben dabei Spielräume und können mitentscheiden, welches Angebot auf ihre Situation passt - eine fixe Vorgabe des Landes für den Unterricht für Flüchtlinge gibt es nicht.