Politbarometer: Bayern und Hessen: Amtsinhaber weiter vorne

Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen liegen die Amtsinhaber jeweils weiterhin deutlich vor ihren Herausforderern. Stärkste Kraft wäre in Bayern weiterhin die CSU und in Hessen die CDU , die sich dort im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren klar verbessern kann. In beiden Ländern ist noch nicht sicher absehbar, wer die Plätze zwei bis vier belegen wird und ob in Hessen die FDP und die Freien Wähler im Landtag vertreten sein werden.