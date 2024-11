Riskante Einsätze und Gewalt: Polizist Maxi Z. im Interview

Wie erleben Polizisten riskante Einsätze? Was macht das schärfer werdende soziale Klima mit ihnen? Darum geht es in "Allein zwischen den Fronten – Die Dokumentation".

Das zunehmend rauer werdende soziale Klima bei Einsätzen , verbale und körperliche Gewalt: All das geht an Polizeikräften nicht spurlos vorbei. Polizist Maxi Z. ist Teil des Unterstützungskommandos Bayern und häufig bei Risikofußballspielen, Razzien und Demonstrationen im Einsatz. Im ZDFheute-Interview spricht er über Belastungen im Job, den Umgang mit Anfeindungen und darüber, welche Veränderungen er sich wünscht.

ZDFheute: Was macht das mit Ihnen? In Uniform, aber auch als Mensch?

Maxi Z.: Die Gefährdung fürs eigene Leben, für den eigenen Leib ist gegeben und man ist sich dessen bewusst, sicherlich aber nie in allerletzter Konsequenz. Das ist nämlich kein Mensch - ich glaube, wirklich besorgt ist man erst, wenn es einen selber trifft. Man denkt sich davor immer, es trifft die anderen.

ZDFheute: Hatten Sie vor Ihrer Polizeilaufbahn eine Vorstellung davon, was Sie erwartet?

Maxi Z.: Ich komme aus einem behüteten Elternhaus und man hat keine Vorstellungen von dem Wahn, der Aggression und Wut des Mobs, die einem oft entgegenschlägt. Und man tastet sich nach und nach rein in eine Welt, die einem als normaler Mensch davor eigentlich verborgen ist.

Galt die Polizei einst als "Freund und Helfer", sehen sich Beamte zunehmend Abwertung und Gewalt ausgesetzt. Was motiviert junge Leute, zur Polizei zu gehen?

ZDFheute: Empfinden Sie die Beziehung zur Polizei in gewissen gesellschaftlichen Strukturen als gestört?

Maxi Z.: Ich denke, sie ist gestört in gewissen Strukturen. Die Polizei verkörpert mit ihrer Funktion das Gewaltmonopol und letzten Endes auch den Staat, oft in einer Art und Weise, wie keine andere Institution.

Es gibt Teile der Bevölkerung, denen ist sehr daran gelegen, dass man den Staat als übergriffig und gewalttätig darstellt. Man will sich oft selbst als Opfer stilisieren.

Maxi Z.: Man muss sich immer wieder bewusst machen, dass man mit einem Bruchteil der Gesellschaft konfrontiert wird. Und das hilft einem dann auch, dass man nicht den Glauben an die Menschheit verliert.

ZDFheute: Gleichzeitig steht die Polizei oft selbst in der Kritik. Gerade Spezialkräfte wie das USK gelten als martialisch, der Körpereinsatz als robust.

Maxi Z.: Wir kommen dann zum Einsatz, wenn sich der Herr Müller und der Herr Huber an den Kragen wollen und "Mediation" und die weiße Fahne nicht mehr helfen. Letzten Endes sind wir dann oft gezwungen, Gewalt einzusetzen, damit sie sich - bildlich gesprochen - nicht den Kopf einschlagen. Dafür werden wir ausgebildet und trainiert. Dafür erfährt man natürlich aber oft auch Kritik, weil wir immer in Situationen kommen, wo das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist.