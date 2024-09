München: Polizei schießt auf Verdächtigen nahe NS-Dokuzentrum

In der Münchner Innenstadt kam es zu einem Großeinsatz der Polizei.

Nahe des NS-Dokumentationszentrum und des Israelischen Generalkonsulats in der Münchner Innenstadt sind Schüsse gefallen. Die Polizei teilte über den Kurznachrichtendienst X mit, dass Beamte bei einem Einsatz auf eine verdächtige Person geschossen haben.

Hinweise auf weitere verdächtige Personen gebe es derzeit nicht, hieß es in einem weiteren X-Post der Polizei. Der Einsatz lief im Bereich der Briennerstraße und dem Karolinenplatz. "Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort", erklärten die Beamten in Bayerns Landeshauptstadt.

Betroffene Umgebung in der Münchener Maxvorstadt

Die "Süddeutsche Zeitung" schrieb, ein Anwohner habe von Schüssen und Polizeisirenen berichtet. Es seien die Rufe "Lauft! Lauft" zu hören gewesen. In einem der SZ-Redaktion vorliegenden Video des Anwohners seien ebenfalls Schüsse zu hören.

Großeinsatz am Jahrestag des Olympia-Attentats

An diesem Donnerstag jährt das Olympia-Attentat in München. Am 5. September 1972 erschossen palästinensische Terroristen im Olympischen Dorf zwei Männer und nahmen neun Geiseln. Rund 18 Stunden später endete ein Befreiungsversuch mit dem Tod der neun israelischen Geiseln, eines Polizisten und von fünf der Attentäter. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar.