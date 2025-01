Gewerkschaft der Polizei übergibt Petition für Böllerverbot

An Silvester starben fünf Menschen durch Feuerwerkskörper. Es gab mehrere Verletzte durch sogenannte Kugelbomben. In Berlin wurden auch Häuserfassaden und Autos beschädigt.

Die Gewerkschaft hatte die Petition bereits vor zwei Jahren in die Wege geleitet, zum Jahreswechsel kamen zahlreiche Unterschriften dazu. In der Silvesternacht hatten vor allem sogenannte Kugelbomben in Berlin schwere Schäden angerichtet. Insgesamt gab es bundesweit fünf Tote durch Feuerwerk. Zudem wurden mehrere Wohnungen durch die Explosion von Kugelbomben beschädigt. Es kam zu 400 Festnahmen in der Silvesternacht.