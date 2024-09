Rechte Gewalt: NRW prüft alte Gewaltdelikte

Die Zahlen für rechtsextreme Tötungsdelikte liegen höher als angenommen. Das zeigt eine Prüfung alter Fälle In NRW.

2003 erschoss ein Mann in Overath einen Rechtsanwalt, dessen Frau und Tochter. Lange war der "Dreifachmord von Overath" nicht als politisch-motivierte Tat eingestuft worden - fast 20 Jahre später folgte dann die nachträgliche Prüfung der Polizei: es handelte sich um eine rechtsextremistische Tat.

Diesen Fall nahm NRW-Innenminister Reul bereits 2022 zum Anlass, das ToreG-Projekt (Todesopfer rechter Gewalt in NRW) ins Leben zu rufen. Ziel: Rechtsextremismus soll sichtbarer in der Statistik gemacht werden. Er beauftragte das Landeskriminalamt, 30 "strittige Fälle" aus den Jahren 1984 bis 2020 zu überprüfen. Ein Expertenteam aus unterschiedlichen Fachrichtungen analysierte und bewertete sie dafür mehrmals. Das Ergebnis: Sechs Fälle wurden nun als rechtsmotivierte Tötungsdelikte anerkannt.

Nötigung, Körperverletzung, Volksverhetzung: Immer wieder werden Asylbewerber in Deutschland zum Ziel verbaler oder körperlicher Angriffe. Auffällig sind regionale Unterschiede.

Erfassung rechtsextremistischer Gewalt ist schwierig

Die Erfassung rechtsextremistisch motivierter Gewalttaten in Deutschland reicht noch nicht lange zurück. Erst seit 1990 registriert das Bundeskriminalamt rechtsextreme Tatmotive bei Tötungsdelikten systematisch. Bis heute bleibt eine präzise Analyse der tatsächlichen Dimension rechtsextremer Gewalt jedoch keine leichte Aufgabe.

Wichtig ist hierbei die Bewertungsdiskrepanz, also die variierenden Maßstäbe für Motive rechtsextremistischer Gewalt. "In einem solchen Fall können etwa Bekleidungen oder Tätowierungen der Täter Hinweise auf eine Szenezugehörigkeit geben, aber auch verbale Äußerungen während des Tatverlaufs können auf eine rechtsextremistische Motivation hinweisen", so Bals.