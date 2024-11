Nach Brombeer-Aus: Sachsen steuert auf Schwarz-Rot zu

Eine Koalition aus CDU und SPD wäre auf Unterstützung des BSW angewiesen. Ob das trotz gescheiterter Regierungsbildung funktionieren wird, werde sich zeigen, so ZDF-Korrespondentin Cornelia Schiemenz.

Auch ohne BSW könnte in Sachsen eine Regierung zustande kommen: Nach dem Scheitern der Brombeer-Sondierungsgespräche streben CDU und SPD gemeinsam eine Minderheitsregierung an. Die schlechte Nachricht: Sollte es zu einer Regierung ohne Mehrheit kommen, werden die politischen Auseinandersetzungen wohl noch komplizierter als zu Zeiten des Kenia-Bündnisses.

Auf der ständigen Suche nach Mehrheiten im Parlament

"In Zukunft wollen wir Gesetzesentschlüsse schon vor der Befassung dem Landtag übermitteln, damit alle Fraktionen eingebunden werden und Vorschläge machen können. Dadurch endet die Märtyrer-Rolle einiger, die sagen: Mit uns redet ja keiner", so Kretschmer.

Nicht in Hinterzimmern, sondern auf offener Bühne werden wir uns austauschen.

BSW droht mit politischem Stillstand

Die Sondierungen zwischen CDU, BSW und SPD in Sachsen sind gescheitert. Dazu Thomas Bärsch.

Also woher dann jedes Mal die notwendigen zehn zusätzlichen Stimmen im Parlament bekommen?

Eine Minderheitsregierung als letzte Möglichkeit vor Neuwahlen

In Sachsen sind die Sondierungen zwischen CDU, SPD und dem BSW gescheitert. Größter Streitpunkt war offenbar, wie künftig die Ukraine unterstützt werden soll.

Beide Parteien sind sich darüber im Klaren, dass sie Neuland betreten und dabei auf viele Hindernisse treffen werden. Aber dieser neue Weg sei auch eine Chance, so Petra Köpping von der SPD:

Wahl zum Ministerpräsidenten ist unsicher

Doch vorher muss Michael Kretschmer zum Ministerpräsidenten gewählt werden, und das ist keineswegs sicher. Dafür braucht er im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit im Landtag. Ab dem zweiten Wahlgang bräuchte er lediglich die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das könnte klappen, wenn sich ein Teil des Plenums enthält und nicht mit Nein stimmt. Noch vor Weihnachten will er sich der Wiederwahl stellen.

Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben gezeigt, dass Koalitionen ohne das BSW schwer möglich sind. Doch politische Grabenkämpfe und Wagenknechts Forderungen in punkto Friedenspolitik stellen hohe Hürden dar.

Doch noch sind CDU und SPD noch nicht mal in Koalitionsverhandlungen getreten, man ist sich erst mal nur einig, dass man diese angehen und damit nächste Woche beginnen will. Auch da will man nur vor Weihnachten mit Ergebnissen aufwarten.