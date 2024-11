Geplatzte Sondierung: Brombeer-Aus in Sachsen - was jetzt?

Die Bündnis-Sahra-Wagenknecht-Verhandler in Sachsen bestreiten das vehement. Gescheitert seien die Sondierungen hauptsächlich an den Formulierungen der Friedenformel in der Präambel des künftigen Koalitionsvertrages. Trotz aller Kompromisse konnten sich die drei nicht einigen auf mehr Friedenverhandlungen im Ukraine-Krieg , nicht einigen, was den Umgang mit der Stationierung von US-Raketen in Deutschland angeht und auch nicht einigen, wie weiter mit den Waffenlieferungen an die Ukraine. Darüber habe man eigentlich schon ein gemeinsames Verständnis entwickelt gehabt, was das BSW dann plötzlich grundsätzlich infrage gestellt habe.