Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Am 6. Juni 2021 wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Seit zehn Jahren regiert Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), seit 2016 in einer Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Stärkste Oppositionsfraktion ist die AfD vor der Linken. Der Streit um die Zustimmung der Landesregierung zu einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags hatte jüngst zu einer Koalitionskrise geführt. Haseloff entließ daraufhin CDU-Landeschef Holger Stahlknecht aus seinem Amt als Innenminister. Stahlknecht hatte eine CDU-Minderheitsregierung favorisiert, die möglicherweise auf die Anerkennung der AfD angewiesen gewesen wäre.