Landtagswahl in Baden-Württemberg

Am 14. März wird in Baden-Württemberg der neue Landtag gewählt. Derzeit regiert eine Koalition aus Grünen und CDU mit Winfried Kretschmann (Grüne) als Ministerpräsident. Die CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann will nicht länger Juniorpartnerin der Grünen sein, sondern selbst wieder stärkste Fraktion im Stuttgarter Landtag werden - mit einem Anspruch aufs Amt der Regierungschef*in. SPD, AfD und FDP/DVP bilden die Oppositionsfraktionen.