Bildungssystem: Lehrer überfordert wegen Zuwanderung?

Lehrer überfordert durch Zuwanderung?

Der Anteil zugewanderter Schülerinnen und Schüler in den Klassen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das überfordere die Lehrerinnen und Lehrer, sagt der Deutsche Lehrerverband. Dessen Präsident Stefan Düll erklärt im Interview mit ZDFheute:

Deutscher Lehrerverband: Zuwanderung "permanenter Stresstest"

Dem nationalen Bildungsbericht zufolge ist das Bildungssystem in Deutschland am Anschlag. Unter anderem sollen Personal sowie Geld fehlen; die soziale Ungleichheit bleibe hoch.

Bildungsgewerkschaft GEW: "Populistische Rechnung"

Zugewanderte Kinder als Sündenbock?

Lehrerverband: "Dinge beim Namen nennen"

"Diese Kinder sind da - das ist für sie gut und richtig. Dann haben wir uns aber auch darum zu kümmern, dass sie die bestmögliche Bildung bekommen, so wie alle anderen", so Düll.

Die Situation an Deutschlands Schulen kann wütend machen. Zu viele Baustellen, zu wenig Erfolge. Was muss sich ändern? Wir sprechen mit Bob Blume, Gymnasiallehrer, Blogger und Autor.

Schulleiterin: Kinder wollen Sprache lernen

"Wenn ich in die Schule komme und spreche die Sprache nicht, habe ich natürlich Probleme, im Unterricht mitzukommen", so Mächtle. Im letzten Jahr blieben an ihrer Schule 40 Erstklässler sitzen, in diesem Jahr sieht es ähnlich aus.