Ampel-Aus: Minderheitsregierung heißt nicht sofort Chaos

Nach dem Scheitern der Ampel-Koalition kündigte Bundeskanzler Scholz für Januar die Vertrauensfrage im Bundestag an. Somit will er den Weg für vorgezogene Neuwahlen ebnen.

Um trotzdem Gesetze beschließen zu können - im Zentrum steht vor allem der Bundeshaushalt - benötigt Scholz darum Unterstützung der Opposition. Kann so eine Minderheitsregierung funktionieren - und welche historischen Beispiele gibt es dafür in Deutschland?

Wie wird Deutschland jetzt weiter regiert?

Wie werden nun politische Mehrheiten organisiert?

"Um solche wechselnden Mehrheiten zu organisieren, müssen die Parteien mehr miteinander sprechen, mehr vorab sondieren, insbesondere in den Ausschüssen. Das ist aber nichts, was sie nicht können", sagt Gschwend gegenüber ZDFheute.

Was den politischen Handlungsspielraum einschränke, ist, dass es Parteien links und rechts gebe, mit denen man auf keinen Fall zusammenarbeiten möchte, gibt Gschwend zu bedenken. "Wie gut es funktionieren wird, kann man gerade schwer sagen, weil es so eine Situation noch nicht gab. Es ist wie beim Fahrradfahren - wenn man Erfahrung hat, läuft es besser."

Diese Minderheitsregierungen gab es bislang auf Bundesebene

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

So schneiden die Parteien in Umfragen ab

So schneiden die Parteien in Umfragen ab

Die beiden am längsten andauernden Minderheitsregierungen, jeweils für eine volle Wahlperiode von vier Jahren, gab es in Sachsen-Anhalt von 1994 bis 1998, bzw. 1998 bis 2002. In beiden Fällen tolerierte die PDS eine Regierung unter SPD-Ministerpräsident Reinhard Höppner, was auch als "Magdeburger Modell" bekannt wurde.