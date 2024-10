Sachsen: Hat das BSW eine rote Linie überschritten?

Abgeordnete von BSW und AfD in Sachsen stimmten für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Corona-Pandemie.

Im Mai 2023 wurde die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Jetzt beginnt in Sachsen die Zeit der politischen Aufarbeitung. Auf welche Art und Weise, darüber sind sich die Abgeordneten allerdings durchaus uneins.

Die AfD hat am Freitag einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag durchgesetzt. Das ist sogenanntes Minderheitenrecht. 24 Stimmen hätte sie gebraucht, um einen solchen Ausschuss beantragen zu können; die hat sie mit 40 Abgeordneten schon im eigenen Lager. Aber auch Abgeordnete des Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW ) haben für den Untersuchungsausschuss der AfD gestimmt.

BSW-Vorsitzende: "AfD hätte schon mehrere Jahre handeln können"

Kaum ist das BSW in den Landtag gewählt, und kaum haben wir angekündigt unser zentrales Wahlversprechen umzusetzen, da kommt auf einmal die AfD aus dem Busch hervorgeschossen und macht das, was sie seit Jahren nicht auf die Reihe gekriegt hat.

Heikel ist, dass das BSW gerade in diesen Tagen mit der CDU und der SPD am Tisch sitzt, um eventuell eine gemeinsame Regierung zu bilden. Darauf angesprochen sagt Sabine Zimmermann, dass sie kein Problem darin sehe und dass dieser Antrag auf Aufarbeitung der CDU/SPD-Coronapolitik die Sondierungsgespräche der potenziellen Partner nicht beeinflussen würde.

SPD nicht zu Sondierungsgesprächen erschienen

Da könnte sie daneben liegen. Denn für den Antrag der AfD haben auch einige Abgeordnete des BSW gestimmt. Für die SPD eine sogenannte Rote Linie. Wie die Sozialdemokraten nun mit dieser Situation umgehen sollen, diskutieren sie zur Stunde hinter verschlossenen Türen in der Fraktion.

Zu den Sondierungsgesprächen ist die Partei am Freitag nicht erschienen. Ein Sprecher der sächsischen SPD bestätigte ZDFheute: "Nach dem heutigen Plenum besteht interner Klärungsbedarf. Deswegen gibt es heute keine Verhandlungen."

Von Beginn an ein Knackpunkt der Verhandlungen: Das BSW im Bund fordert ein Bekenntnis zur Friedenspolitik.

Tribunal gegen Ministerpräsident Kretschmer?

Genauso wie Sie die Menschen in Sachsen angeklagt haben, die sich nicht impfen lassen wollten, die ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit eingefordert haben, diejenigen, die ihre Maßnahmen kritisiert haben, genauso werden Sie sich jetzt die Untersuchungen und die Fragen der Landtagsabgeordneten gefallen lassen müssen. Führung ohne Verantwortung darf es nicht geben.

Die Restriktionen in der Corona-Zeit sind nach wie vor ein hochstehendes Thema in der Bevölkerung. Über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und über Fehler, aber vor allem auch über die Lehren aus dieser Zeit und die in ihr getroffenen politischen Entscheidungen und Maßnahmen, wollen auch die Parlamentarier der anderen Parteien sprechen.