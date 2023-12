Gibt es noch einen Ausweg?: Sachsen muss Remmo-Verteidiger bezahlen

Im November 2019 wurden aus dem Grünen Gewölbe in Dresden Juwelen im Wert über 100 Millionen Euro gestohlen. Die Täter aus dem Berliner Remmo-Clan wurden heute zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. 16.05.2023 | 2:11 min

Die "Bild"-Zeitung berichtet nun, dass die Strafverfahren für den Freistaat Sachsen ein teures Nachspiel haben könnten. Insgesamt soll Sachsen 3,8 Millionen Euro Prozesskosten der Clan-Mitglieder übernehmen müssen, so "Bild". Doch diese Information stimmt so nicht, erklärt die Gerichtssprecherin des Oberlandesgerichts Dresden Meike Schaaf: "Die von der 'Bild'-Zeitung genannten Zahlen kann ich so nicht bestätigen."

Falsch ist vor allem die von "Bild" verbreitete Information, dass der Freistaat Sachsen für die Anwaltskosten aus dem Strafverfahren aufkommen muss. Zwar geht der Staat bei Pflichtverteidigern in Vorleistung, bezahlt also die Anwälte erst einmal.

Was den Freistaat Sachsen hingegen teuer zu stehen kommen könnte ist die eigene, verpatzte Prozessführung in dem Fall: Der sächsische Staat wollte in dem Fall vor allem erreichen, die gestohlenen Juwelen oder zumindest das, was sie wert waren, von den Angeklagten zurückzubekommen. Mehr als die Hälfte der Juwelen hatten fünf Angeklagte in einem sogenannten Deal zurückgegeben - also, indem sie die Tat gestanden, Beute zurückgaben und dafür mildere Strafen bekamen. Ein Teilerfolg.