AfD-Landrat ein Jahr im Amt: Was hat Sesselmann verändert?

Ganz im Süden, direkt an der Grenze zu Bayern , liegt Thüringens kleinster Landkreis: Sonneberg. Einst weltweit für Spielzeug bekannt. Heute vor allem deswegen, weil hier seit einem Jahr der erste und einzige Landrat der AfD regiert - bundesweit.

"Weg mit dem Euro", "Friedensverhandlungen mit Russland", "Sofortige Abschiebung krimineller und abgelehnter Asylbewerber" - mit Parolen wie diesen warb AfD-Mann Robert Sesselmann im Wahlkampf für sich und seine in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch geltende Partei.

Mit der kommunalen Ebene, auf der sich ein Landrat qua Amt bewegt, hatten diese Versprechungen nichts zu tun. Die allgemeine Stimmung im Land nach der Corona-Pandemie , hohe Inflation und Unzufriedenheit mit der Politik aus Berlin führten wohl dazu, dass 52,8 Prozent der Sonnebergerinnen und Sonneberger dem AfD-Mann in der Stichwahl trotzdem ihre Stimme gaben.

Praxisschock für AfD-Landrat

Heute ist Sesselmann in der Realität angekommen. Wir treffen ihn Anfang Mai zwischen Teddybären und Puppen in der Kreisstadt Sonneberg. Ein verabredetes Interview mit dem ZDF lehnte er zunächst ab, auf dem Teddy- und Puppenfest spricht er dann doch mit uns.

Außerdem muss Sesselmann um die Gesundheitsversorgung seines Kreises kämpfen. Ein Klinikverbund mit zwei Krankenhäusern vor Ort ist insolvent, eine Lösung derzeit noch nicht absehbar. Die Verunsicherung bei den Menschen vor Ort wird größer - die Klinik ist auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.

Hunderte Industriearbeitsplätze gingen in den letzten Jahren laut IHK schon verloren. Sonneberg steckt seit sieben Jahren in der Rezession - ein Ende nicht in Sicht. Kommunale Wirklichkeiten für Robert Sesselmann, gepaart mit sehr knappem Kreishaushalt.