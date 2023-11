Aiwanger-Affäre: Machterhalt vor Aufklärung

Bayerns Opposition witterte für ein paar Tage Morgenluft und die Aussicht auf Regierungsbeteiligung - wäre das Bündnis aus CSU und Freien Wählern geplatzt. Sollte die Bayern-Koalition bis zur Wahl halten, hat Söder Grünen, SPD und FDP nun dennoch eine große Angriffsfläche geliefert. So löchrig wie die Antworten Aiwangers auf die vielen Fragen zu seiner Schul-Vergangenheit, so groß nun die Empörung in der Opposition über Söders Entscheidung, an seinem Vize festzuhalten.