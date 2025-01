Uwe Brandl, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, forderte deswegen am Freitag in Berlin einen grundlegenden Kurswechsel von der Politik: Bund und Länder sollten einen deutlich größeren Teil der Gemeinschaftssteuern den Kommunen überlassen. Vor allem bei den Sozialleistungen seien die Kosten für die Kommunen explodiert, sagte Brandl. Was der Städte- und Gemeindebund fordert - ein Überblick:

Sozialleistungen

Es fehlt an Wohnungen, an Deutsch- und Integrationskursen und auch an Geld. Ein Blick in eine betroffene Kommune zeigt die Herausforderungen.

10.09.2024 | 2:17 min