Infrastrukturfonds: Geld für marode deutsche Infrastruktur

Zweimal im Jahr tagen die Verkehrsminister der Länder, diesmal in Duisburg, da das Land Nordrhein-Westfalen den Vorsitz der Konferenz hat. Auf der Tagesordnung steht das, was jeder Deutsche tagtäglich zu spüren bekommt: Die marode Infrastruktur auf Straßen und Schienen

Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden war da so etwas wie ein Warnschuss. Alleine auf Deutschlands Autobahnen gelten rund 4.000 Brücken als marode und sanierungsbedürftig.

Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden hat eine Diskussion über den Sanierungsstau bei Brücken entfacht. Experten schätzen, dass von 130.000 Brücken viele erneuert werden müssen.

Investitionsstau in der Infrastruktur auflösen

Nun wünschen sich die Verkehrsminister zur Abhilfe die Errichtung eines milliardenschweren Infrastrukturfonds. Also ein Fonds, mit dem wahrscheinlich über Jahrzehnte die marode Infrastruktur auf Deutschlands Straßen und Schienen aufgepäppelt werden soll. Und zwar unabhängig von den jährlichen Haushaltsverhandlungen.

Ohne einen Infrastrukturfonds wird es uns nicht dauerhaft gelingen, das Land in dem Tempo zu modernisieren, das wir brauchen.

Die Idee, so Wissing, könnte grob so aussehen: In den Fonds fließen öffentliche Einnahmen, etwa aus der Lkw-Maut. Damit werden private Investitionsmittel akquiriert, die aus den Einnahmen eine Rendite erhalten. Experten verweisen allerdings darauf, dass privates Kapital oft nur investiert wird, wenn hohe Renditen zu erwarten sind. Infrastrukturprojekte benötigen zudem viele Jahre, um profitabel zu werden.