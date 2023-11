Warum geht Thomas Strobl - und wer folgt ihm nach?

Nach der Polizeiaffäre im Land ist Strobl angeschlagen und isoliert in seiner Partei. Hagel will den Vorsitz jetzt übernehmen, um bekannter im Land zu werden und die CDU in Baden-Württemberg inhaltlich auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen. Es gilt als wahrscheinlich, dass er 2026 auch die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl anstrebt - und als CDU-Ministerpräsident die grüne Ära von Winfried Kretschmanns beenden möchte.