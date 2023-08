... bei der Nutzung digitaler Medien innerhalb und außerhalb der Schule. Das ist das Ergebnis einer Umfrage an europäischen Schulen aus dem vergangenen Jahr. Nur 23 Prozent der Schüler nutzen digitale Medien in der Schule, aber 92 Prozent bei außerschulischen Aktivitäten.



Die Studie zeigt außerdem, dass sich Deutschlands Schüler zwischen 14 und 19 Jahren mehr Ausbildung zum korrekten Verhalten im Internet und in sozialen Netzwerken wünschen und mehr über die Erstellung und Veröffentlichung von digitalen Inhalten und rechtliche Themen lernen möchten. Schulleiter in ganz Europa betonten, dass Lehrkräfte darin bestärkt werden müssen, digitales Fachwissen weiterzugeben und die IT-Infrastruktur in allen Schulfächern zu nutzen.



Quelle: Fujitsu Studie 2022