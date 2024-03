Strommast-Angriff Tesla: Bundesanwaltschaft ermittelt

Nach dem Anschlag auf einen Strommast bleibt die Produktion beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin bis voraussichtlich Ende nächster Woche unterbrochen.

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Brandschlags auf die Stromversorgung am Werk von Tesla im brandenburgischen Grünheide übernommen.

Es bestehe unter anderem der Anfangsverdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der verfassungsfeindlichen Sabotage sowie der gemeinschaftlichen Brandstiftung. Das teilte eine Sprecherin am Freitag in Karlsruhe mit.