Thüringen: Erste Sondierungsrunde von CDU, BSW und SPD

ZDF-Reporterin Daniela Sonntag berichtet über die Sondierungsgespräche zwischen CDU, BSW und SPD in Thüringen.

Bei den Gesprächen zur Regierungsfindung in Thüringen haben CDU BSW und SPD die Verhandlungsatmosphäre des ersten Sondierungstreffens gelobt und eine zweite Runde angekündigt.

Wir werden am Mittwoch weiterverhandeln.

Die drei Parteien hätten über die Themen Bürokratieabbau und Finanzen gesprochen, sagte der parlamentarische CDU-Geschäftsführer Andreas Bühl am Montagabend in Erfurt nach der ersten Sondierungsrunde. Dabei seien "Spielräume für Zukunftsinvestitionen" ausgeleuchtet worden.

Die Regierungsbildung in Thüringen ist schwierig, da die AfD die stärkste Kraft ist.

Schuldenbremse nicht infrage gestellt

Nachdem die AfD sich dem Entscheid des Verfassungsgerichtshofs beugte, wird CDU-Abgeordneter König zum Landtagspräsidenten gewählt. Dieser appelliert an das demokratische Gewissen.

Katja Wolf, BSW-Chefin in Thüringen

Wir sind gut vorbereitet, wir sind tatsächlich voller Energie und wir wissen, um was es geht, nämlich Thüringen gut zu gestalten.

SPD will Errungenschaften der vergangenen Jahre erhalten

Die Vize-Vorsitzende der SPD, Katharina Schenk, machte deutlich, dass die Sozialdemokraten als langjährige Regierungspartei die sozialen Errungenschaften der vergangenen Jahre erhalten wollen. In den Gesprächen mit CDU und BSW müsse geklärt werden, in welchen Politikfeldern es Konsens und in welchen Dissenz bestehe.