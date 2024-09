Bodo Ramelow - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Bodo Ramelow wurde am 16. Februar 1956 in Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen geboren. 1997 war er Mitinitiator und Erstunterzeichner der Erfurter Erklärung, in der mehr soziale Gerechtigkeit und ein Politikwechsel gefordert wurde.1999 trat er der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS), später Die Linke, bei und wurde erstmals in den Thüringer Landtag gewählt. 2014 wurde Ramelow Ministerpräsident Thüringens und damit der erste Ministerpräsident, der der Partei Die Linke angehört. 2020 wurde Ramelow nach dem Rücktritt Thomas Kemmerichs ( FDP ) wiedergewählt.