Sigmar Gabriel bei "Lanz": USA treten als Ordnungsmacht ab

Sigmar Gabriel sieht in Trumps Präsidentschaft nicht das "Ende des Abendlandes". Aber das SPD-Urgestein fragt sich, welche Rolle Amerika in Zukunft in der Welt einnehmen wird.

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 21. Januar 2025. 21.01.2025 | 76:29 min

Kurz nach seiner Amtseinführung trat der 47. Präsident wieder aus dem Pariser Klimaabkommen aus , rief den Notstand an der Grenze zu Mexiko aus und kündigte unter anderem an, dass er rund 1.500 Personen, die im Zusammenhang mit dem Anschlag auf das Kapitol angeklagt sind, begnadigen werde.

Das Goldene Zeitalter von Amerika beginnt genau jetzt. „ Donald Trump, US-Präsident

Seine Anhänger sind begeistert vom Tatendrang und der gewohnt scharfen Rhetorik des 78-Jährigen. Menschen weltweit stehen der zweiten Amtszeit Trumps' jedoch skeptisch bis ängstlich gegenüber.

An seinem ersten Amtstag hat US-Präsident Trump per Dekret den nationalen Notstand an der südlichen Grenze zu Mexiko ausgerufen. Dadurch wird ein Einsatz der US-Armee möglich. 21.01.2025 | 1:30 min

Gabriel: Trump ist nicht Ende des Abendlandes

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel gehört nicht zu den "Untergangspropheten, die mit Trump das Ende des Abendlandes kommen sehen". Gabriel, auch Vorsitzender der "Atlantik-Brücke", über Donald Trump:

Ob er wirklich in der Lage ist, die amerikanische Demokratie grundsätzlich zu beschädigen, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. „ Sigmar Gabriel, Ex-Bundesaußenminister

Gabriel weiter: "Was für mich viel bedeutender ist, ist die Frage, welche Rolle Amerika in Zukunft in der Welt einnehmen wird. Und da glaube ich, (…) verabschiedet sich eine globale Ordnungsmacht aus ihrer Rolle."

Der ehemalige SPD-Vizekanzler und Wirtschaftsminister Gabriel übte im heute journal scharfe Kritik an der Regierung Scholz. 21.01.2025 | 6:22 min

Ramelow: Alle Oligarchen der Welt bei Trumps Amtseinführung

Bodo Ramelow ( Der ehemalige Ministerpräsident des Freistaates Thüringen Die Linke ) sah in und bei der Amtseinführung eine Globalisierung, die ihm sichtlich missfiel.

Bei dieser Amtseinführung waren alle Oligarchen dieser Welt da, selbst der chinesische Besitzer von Tiktok. „ Bodo Ramelow, Thüringens Ex-Ministerpräsident

Dieser habe noch eine Woche vorher auf der Verbotsliste gestanden, so Ramelow. "Mark Zuckerberg. Da hat Herr Trump noch vor sechs Monaten gesagt, wenn er Präsident wird, kommt er in Knast. Gestern war er da und hat gefeiert."

Ramelow fragte sich: "Was bedeutet es, wenn diese reichsten Männer der Welt tatsächlich darüber entscheiden, wo unsere Daten alle gesammelt werden?" Er sehe darin nur eine "Freiheit für die Mächtigen".

Unter anderem will Trump aus dem Pariser Klimaabkommen und der WHO austreten. Zusätzlich begnadigte er hunderte, die 2021 das Kapitol gestürmt hatten. 21.01.2025 | 1:17 min

Gabriel: Trump hat gemerkt, dass "relative Macht Amerikas sinkt"

Sigmar Gabriel war der Meinung, dass Trump "als einer der ersten gemerkt hat, dass nicht Amerika schwächer wird, aber andere Länder stärker, dass sozusagen die relative Macht Amerikas sinkt".

Als Gegenpol zu einem wieder erstarkenden Amerika wünscht sich der ehemalige Bundesaußenminister ein geeintes Europa. Allerdings sehe er dieses momentan nicht. Er befürchtet "die Bilateralisierung von Beziehungen zur größten Supermacht der Welt".

Der ehemalige SPD-Vizekanzler und Wirtschaftsminister Gabriel übt scharfe Kritik an der Regierung Scholz. Deutschland habe aufgegeben, eine Führungsrolle in Europa zu übernehmen. 21.01.2025 | 6:22 min

Europa als Provinz der Weltpolitik

Gabriel sagte, dass einige Personen dies gut fänden. "Einer sitzt in Moskau, einer in Peking. Aber wir als Europäer, was machen wir damit? (…) Wenn Europa jetzt zerfällt oder jede Regierung versucht noch was für sich rauszuholen, dann sind wir Provinz der Weltpolitik und da wird mit uns gespielt."

Neben der Uneinigkeit des Westens sieht Gabriel für Europa auch ein Problem mit dem "globalen Süden".

Wie gehen wir eigentlich mit dem globalen Süden um, wo der Begriff 'der Westen' ja nichts Positives ist, sondern ein Synonym für alte Kolonialstaaten, für Leute, die sie ausgebeutet haben? „ Sigmar Gabriel, Ex-Bundesaußenminister

Auch in Berlin beschäftigt man sich mit möglichen Folgen der Trump-Politik. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos betonte Kanzler Scholz die engen Beziehungen zu den USA. 21.01.2025 | 1:35 min

Gabriel: Lafontaine hat SPD hingerichtet, Wagenknecht die Linke

Bodo Ramelow kam noch auf die "Mission Silberlocke" zu sprechen: Gemeinsam mit Gregor Gysi und Dietmar Bartsch gründete er diese Mission. Der Plan: Gewinnt die Linke drei Direktmandate, zieht die Partei am 23. Februar in den Bundestag ein, auch wenn das Zweitstimmenergebnis der Partei an der 5 Prozent-Hürde scheitert.

Angesprochen auf die momentan schlechten Umfragewerte der Linken für die kommende Bundestagswahl räumte Ramelow ein:

Wir sind in keiner guten Performance. „ Bodo Ramelow, Thüringens Ex-Ministerpräsident

Worauf Sigmar Gabriel einwarf: "Aber er ist doch Opfer von Frau Wagenknecht." Zu Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine bemerkte Gabriel spitz: "Die beiden können später einmal von sich behaupten: Jeder hat eine sozialdemokratische Partei hingerichtet. Oskar, die SPD und Frau Wagenknecht die Linkspartei."

Amtseinführung von Donald Trump : Trump entlässt Regierungsmitarbeiter Donald Trump ist erneut US-Präsident. In einem seiner ersten Schritte entließ er Regierungsmitarbeiter, über 1.000 weitere sollen folgen. Die Entwicklungen im Liveticker. Liveblog