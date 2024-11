Gysi, Ramelow, Bartsch: Mission: Mal kurz die Linken retten

Die Grundmandatsklausel ist eine Sonderregelung im Bundeswahlgesetz. Eine Partei kann so bei der Bundestagswahl doch noch im Parlament vertreten sein, selbst wenn sie nicht über die erforderlichen Fünf-Prozent-Hürde kommt. Nämlich dann, wenn sie drei Direktmandate der bundesweit 299 Wahlkreise gewinnt. Es ziehen dann aber nicht nur diese drei Gewählten ein, sondern die Partei erhält so viele Sitze im Bundestag, wie es dem Verhältnis ihrer Zweitstimmen entspricht. So konnte 2021 die Linke am Ende in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen, obwohl sie nur 4,9 Prozent der Stimmen erreicht hatte. Bei der Reform des Bundeswahlgesetzes wollten die Ampel-Parteien die Grundmandatsklausel eigentlich abschaffen, was das Bundesverfassungsgericht untersagte.