2.850 Euro im Monat: Spitze der Linken halbiert ihr Gehalt

Die frisch gewählten Linken-Vorsitzenden Ines Schwerdtner und Jan van Aken wollen in ihrer neuen Funktion auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. Sie wollen sich bei ihren Bezügen als Parteivorsitzende am durchschnittlichen Gehalt in Deutschland orientieren, das bei rund 2.850 Euro netto im Monat liege, sagte van Aken am Montag in Berlin.