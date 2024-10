Gregor Gysi: "Gesellschaft braucht linke Argumente"

Gregor Gysi : Das Ganze natürlich. Man kriegt ein Feuer nicht gelöscht, wenn man es an einer Ecke löscht und an der anderen brennt es weiter. Wir brauchen jetzt eine andere Kultur. Wir stehen nicht mehr auf und gehen raus, wir beschimpfen uns nicht mehr, wir rennen nicht zum ZDF, um über andere herzuziehen, sondern versuchen, mal solidarisch zu sein.

Zwei Direktmandate sichern der Linkspartei in Sachsen den Einzug in den Landtag.

Wir müssen näher ran an die Leute, uns nicht so viel streiten, nicht so viel mit uns selbst beschäftigen.

Ich habe also einen Vorschlag gemacht, was der Parteitag so beschließen könnte, eine Idee entwickelt, habe das den entsprechenden Funktionären geschickt und ich werde sehen, was sie daraus machen.