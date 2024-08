Bartsch über Linke: "Müssen unsere Rolle neu bestimmen"

Wir müssen unsere Rolle - da hat Martin Schirdewan Recht - sowohl im Parteienspektrum, aber auch die Rolle einer linken Partei in diesem Jahrhundert neu bestimmen. Da reicht es nicht festzustellen, dass die Partei 8.000 neue Mitglieder bekommen hat. Das ist sehr gut, aber es geht um mehr: Wir müssen die Strukturen der Partei attraktiv machen, und die Partei wahlkampffähiger. Ich bin gerade in Sachsen im Wahlkampf unterwegs und sehe, dass das möglich ist.

ZDFheute: Ist der Zeitpunkt für die Rückzugsankündigung jetzt - so kurz vor den wichtigen Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen - glücklich gewählt?

Ich habe allerdings nie die These vertreten, dass es nach einer Trennung von Sahra Wagenknecht in irgendeiner Weise automatisch besser geht.

"Wir müssen uns der Spaltung in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich" entgegenstellen und "die Stationierung von US-Raketen in Deutschland verhindern", so Gesine Lötzsch (Die Linke), stellv. Gruppenvorsitzende im Bundestag.

Bartsch: Für uns ist der zentrale Maßstab die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Wenn wir es schaffen, wieder in den Bundestag zu kommen, dann ist eine wichtige Tür aufgegangen, und wir haben Zeit, die Partei als Oppositionskraft und als in besonderer Weise in Ostdeutschland verankerte Partei wieder fit zu machen. Darum geht es: Schaffen wir es, die Tür zu öffnen. Die Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg werden da eine wichtige Zwischenetappe sein. Die Existenzfrage als relevante politische Kraft klärt sich dann im nächsten Jahr.