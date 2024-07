Neue Mitglieder: Wagenknechts ungewollte Hilfe für die Linke

Die Linke steckt zwar in der Krise, sie kann sich aber über neue Mitglieder freuen.

Jünger, weiblicher, städtischer - das sind die Neuen in der Linkspartei. Ein bisschen Aufschwung im Niedergang sozusagen, denn die Partei verliert seit langem Wählerstimmen und auch Mitglieder. Hatte sie 2009 noch 78.000, sind es aktuell 52.000 - davon aber eben Tausende Neue in kurzer Zeit. "Viele haben gesagt: Jetzt kann ich endlich", erzählt Hamburgs Landesgeschäftsführer Christoph Timann.

Christoph Timann, Landesgeschäftsführer der Linken in Hamburg

Dabei gebe es Spitzen, wie etwa nach der Correctiv-Recherche Anfang des Jahres oder auch nach der Europawahl im Juni , bei der Die Linke nur 2,7 Prozent der Stimmen erhielt. Da habe es eine Art positiver Trotzreaktion gegeben: "Ich will die Linke nicht aufgeben."

