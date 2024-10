Der beschlossene Antrag enthält Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand im Nahen Osten und der Freilassung aller Geiseln. "Die völkerrechtswidrige Kriegsführung in Gaza und Libanon muss sofort eingestellt werden", heißt es darin. Und weiter: "Das Unrecht der Besatzung der palästinensischen Gebiete ist niemals eine Rechtfertigung für den menschenverachtenden Terror der Hamas – und genauso rechtfertigt der 7. Oktober nicht die Völkerrechtsverbrechen der israelischen Armee in Gaza oder im Libanon".



Deutschland und die Nato dürften keine Waffen liefern, heißt es weiter. Die Bundesregierung solle Palästina als eigenen Staat in den Grenzen von 1967 anerkennen, um so die Möglichkeiten einer Zweistaatenlösung zu stärken. Es wird zugleich betont: Die Linke stehe entschieden gegen jede Form von Antisemitismus und Rassismus.



Der Kompromiss ersetzte andere Anträge zum Thema, über die deshalb nicht mehr abgestimmt wurde. Darunter war ein viel schärfer formulierter Antrag, den unter anderem die Linke aus Berlin-Neukölln eingebracht hatte. Darin wurde gefordert, "Israels Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung als Genozid" einzustufen. In dem Antrag wurde der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 nicht erwähnt.



Quelle: dpa