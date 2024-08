Simulation zur Sachsen-Wahl: Viele Jugendliche wählen AfD

Die AfD hat in Sachsen bei einer simulierten Landtagswahl für Jugendliche mit deutlichem Abstand am besten abgeschnitten. 34,5 Prozent der unter 18-Jährigen gaben der Partei dabei ihre Stimme, wie der Kinder- und Jugendring Sachsen mitteilte.

Die Videos der in Teilen rechtsextremistischen Partei wurden in den letzten beiden Jahren hunderttausendfach geklickt. Politiker anderer Parteien und User wollen nun dagegenhalten.

Kinder- und Jugendring: AfD-Ergebnis "besorgniserregend"

An uns und alle demokratischen Akteure geht der klare Auftrag, weiterhin demokratische Werte zu fördern und für diese einzutreten.

Die Ergebnisse zeigten eindrucksvoll, welche zentrale Rolle die Kinder- und Jugendarbeit in der Gesellschaft einnehme. Bei der U18-Wahl konnten sich Jugendliche vor der Landtagswahl am nächsten Sonntag für eine Partei entscheiden. Es wurde nur die Zweitstimme abgegeben.

Nach den Landesverbänden in Thüringen und Sachsen-Anhalt ist die sächsische AfD der dritte Landesverband der AfD, der als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. Eine solche Einstufung hat zur Folge, dass der Verfassungsschutz geheimdienstliche Mittel ohne Einschränkungen einsetzen kann, um Informationen über extremistische Aktivitäten des Landesverbands zu gewinnen.Quelle: dpa, AFP

AfD in drei Bundesländern gesichert rechtsextremistisch

Auch bei der Europawahl haben viele junge Menschen für die AfD und kleinere Parteien gestimmt. In Deutschland konnten erstmals auch 16- und 17-Jährige wählen.

U18-Wahl: Mehr als 9.000 Stimmen abgegeben

Insgesamt wurden mehr als 9.000 Stimmen bei der U18-Landtagswahl abgegeben. Die Jugendlichen gaben ihre Stimmen in rund 150 Wahllokalen im gesamten Freistaat ab. Die Wahl stellt dabei keine repräsentative Umfrage dar, sondern wird als Projekt für politische Bildung verstanden. Die Jugendliche konnten vom 19. bis 23. August ihre Stimmen in 150 Wahllokalen in ganz Sachsen abgeben.