Sachsen 2024: Bilanz der Regierung vor der Landtagswahl

Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig würde gern mit Erfolgen Wahlkampf für seine SPD machen; verweist auf die gedeihlichen vergangenen fünf Regierungsjahre. In denen sei vor allem die Zukunft vorbereitet worden: Investitionen stehen ins Haus von 30 Milliarden Euro; 10.000 Stellen allein in der Halbleiterbranche werden vorhergesagt.

Vor den Landtagswahlen in Sachsen sucht Reporterin Eva Schulz vor Ort nach Antworten, warum das Bundesland so gespalten ist.

Wähler in Sachsen von Koalitionserfolgen kaum beeindruckt

Den anderen Parteien geht es nicht besser. Alle versuchen, mit positiven Bilanzen zu punkten. Doch kommt das nicht wirklich an bei den Wählern; die scheinen zu großen Teilen weiterhin einen Wandel in der politischen Landschaft zu wollen.

Dabei ist die Bilanz der Regierungsarbeit in Zahlen nicht schlecht. Für ein Zweckbündnis aus CDU Grünen und SPD lief es in Sachsen geradezu geräuschlos.

