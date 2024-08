Sachsen: SPD hofft mit Volt-Unterstützung auf junge Wähler

In Sachsen wurde die SPD gegründet. Jetzt droht sie hier an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Für die Landtagswahl erhält sie mit Volt unerwartete Unterstützung.

Mit dem Wahlplakat zur Landtagswahl am 1. September will die SPD deutlich machen, wer hinter den Erfolgen des Landesregierung unter Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) steckt. Quelle: dpa

Sieben Prozent für die SPD in Sachsen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage vor der Landtagswahl in Sachsen am 1. September. Der Wiedereinzug in den sächsischen Landtag ist damit, genau wie eine weitere Regierungsbeteiligung, akut gefährdet. Die Kleinpartei Volt könnte jetzt entscheidend zum Überleben der sächsischen SPD beitragen.

SPD-Chefin Esken: "Großartige Entscheidung" von Volt

Große Bekanntheit erreichte die Partei durch die vergangene Europawahl . Volt konnte bei dieser fünf Sitze im EU-Parlament für sich gewinnen. Dort schloss man sich noch der Fraktion der Grünen an. Anders jetzt in Sachsen.

Wie vergangene Woche bekanntgegeben wurde, unterstützt Volt die SPD bei der kommenden Landtagswahl. SPD-Vorsitzende Saskia Esken spricht gegenüber ZDFheute von einer "großartigen Entscheidung", dass sich die "junge und progressive Partei" für die SPD ausspricht.

Volt hatte sich vorher dagegen entschieden, selbst bei der Wahl in Sachsen anzutreten. Der Landesverband sei zu klein, um den Wahlkampf so anzugehen wie gewollt. Man habe deshalb nach anderen Wegen gesucht, um sich zu beteiligen, so der Volt-Landesvorsitzende Kevin Schellenberg. In Sachsen erreichte die Partei bei der Europawahl 1,8 Prozent.

Einfluss auf das Wahlergebnis in Sachsen ist fraglich

Der Parteienforscher Janek Treiber von der TU Dresden erwartet, dass der Effekt von der Kooperation für die SPD "sehr gering" sein dürfte. Schon kleine Impulse könnten für die Sozialdemokraten in Sachsen aber entscheidend sein.

Die sächsische SPD steht aktuell nicht sonderlich gut da. Janek Treiber, Parteienforscher

Den erneuten Einzug in den Landtag hält Treiber zwar für weniger fraglich als bei den Grünen und den Linken, die Regierungsbeteiligung sei aber in Gefahr. "Schon ein bis zwei von Volt könnten da hilfreich sein", so der Parteienforscher gegenüber ZDFheute.

SPD hofft mit Volt auf junge Wähler

Bei der Europawahl bekam Volt von den 16- bis 24-Jährigen acht Prozent der Stimmen und damit nur zwei Prozentpunkte weniger als die Grünen. Dieses Potential möchte jetzt auch die SPD in Sachsen für sich nutzen. Es sei die "Hoffnung" der "alten Tante SPD", durch die Zusammenarbeit mit Volt auch mehr junge Menschen für sich zu gewinnen, sagt Petra Köpping, die Spitzenkandidatin der SPD in Sachsen.

Janek Treiber von der TU Dresden sieht hier ebenfalls eine Chance für die Sozialdemokraten. Volt sei eine "programmatisch wie personell junge Partei", die SPD dagegen "alt". Junge und motivierte Menschen könnten beim Wahlkampf besser unterstützen. "Da haben viele Parteien inzwischen einen Mangel."

Bündnis auch auf Bundesebene denkbar

Wenn es nach Saskia Esken ginge, stünde auch einem Bündnis von SPD und Volt auf Bundesebene nichts im Wege. "Bündnisse mit kleineren Parteien sind immer im Angebot und immer möglich", so die SPD-Vorsitzende. Solche Zusammenschlüsse seien "genau der richtige Weg, um unsere Demokratie zu stärken".

Eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien ist zudem nicht neu. In den Stadträten von München und Stuttgart bilden SPD und Volt offiziell eine gemeinsame Fraktion. Durch eine zu enge Zusammenarbeit könnte sich Volt aber "selbst marginalisieren", so Parteienforscher Treiber. "Wäre ich Volts Politikberater, würde ich ihnen davon dringend abraten."

